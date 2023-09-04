Беспорядки произошли в шведском Мальме после сожжения Корана

Беспорядки произошли ночью в жилом районе Русенгорд шведского города Мальме после акции с сожжением Корана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

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По информации телеканала SVT, акция с сожжением Корана прошла 3 сентября. Ее организовал мигрант Салван Момика. Мероприятие пытался сорвать неизвестный, но полиция его задержала.

Отмечается, что вечером того же дня на улице собралась толпа, устанавливающая плакаты с призывами остановить акцию. Люди в масках забрасывали правоохранителей камнями. На улицу Рамельвег были вызваны службы спасения и полиция.

В сообщении подчеркнули, что протестующие также подожгли несколько автомобилей и постройку для раздельного сбора мусора. Пострадавших и задержанных нет.

По информации полиции, беспорядки утихли около 04:00 по московскому времени.

14 августа в центре Стокгольма прошла акция с сожжением Корана. Демонстрацию организовали два мигранта: ранее упомянутый Момика и Салван Наджем. Неизвестный попытался сорвать проведение акции, он подбежал к организаторам и обвинил их в терроризме. Мужчину задержали.