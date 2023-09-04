Эксперт высказался о причине отставки главы Минобороны Украины Резникова

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста главы военного ведомства. На эту должность назначен Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. До последнего времени он возглавлял Фонд госимущества. Теперь парламент должен утвердить кандидатуру Умерова, передавал ТАСС.

В качестве одной из основных причин отставки эксперт назвал коррупционные скандалы, фигурантом которых стал Резников.

Ничего нового здесь нет. Все ожидали эту отставку из-за коррупционных скандалов. Сейчас Зеленский пытается "отмазаться" от прежних представителей элиты, чтобы быть "пушистым". Ему нужны те, на кого можно было бы спихнуть свои неудачи, в том числе и касающиеся контрнаступа. Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Отставка Резникова не повлияет на ход украинского контрнаступления, добавил специалист.

"Он не имел никакого отношения к планированию и по сути дела занимался только внешней политикой", — подчеркнул Подберезкин.

Напомним, что в последние месяцы в украинских СМИ периодически появлялась информация о возможной отставке Резникова. О том, что министра снимут с должности назначат послом в Великобритании, в начале августа рассказывал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Скандал вокруг Резникова произошел в январе, после публикаций СМИ о закупке Минобороны Украины продуктов для военных по завышенной цене. Тогда он попытался объясниться, назвав ситуацию с «аномальной ценой» на яйца в 17 гривен технической ошибкой. По его словам, в документах была указана цена не за штуку, а за вес.