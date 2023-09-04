НАТО проведет новую министерскую встречу в октябре

Заседание министров обороны стран — членов НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12-13 октября. Об этом говорится на сайте организации.

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Встречу возглавит генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Также генсек перед началом мероприятия проведет пресс-конференцию, на которой расскажет об обсуждаемых на заседании темах.

На прошлой неделе также стало известно, что пятая по счету встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в «формате Рамштайн» состоится 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

На авиабазе Рамштайн в ФРГ ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву. Первые переговоры состоялись в апреле 2022 года, последняя — 18 июля этого года в онлайн-формате.