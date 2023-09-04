Минобороны Румынии опровергло заявление МИД Украины об ударе российских дронов
Министерство обороны Румынии в своем заявлении категорически опровергло сообщения МИД Украины о том, что российские беспилотники ударили по территории страны. Об этом говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
«Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию из публичного пространства о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».
При этом МО Румынии заявило, что осуждает российские атаки по территории Украины.
Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что российские беспилотники упали и сдетонировали на территории Румынии. По его словам, это зафиксировала в ночь на 4 сентября Государственная пограничная служба Украины.