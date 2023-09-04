Минобороны Румынии опровергло заявление МИД Украины об ударе российских дронов

Министерство обороны Румынии в своем заявлении категорически опровергло сообщения МИД Украины о том, что российские беспилотники ударили по территории страны. Об этом говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

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«Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию из публичного пространства о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

При этом МО Румынии заявило, что осуждает российские атаки по территории Украины.