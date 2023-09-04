Эксперты ВОЗ предсказали появление новых штаммов гриппа

В конце 2023 – начале 2024 годов в мире появятся четыре новых штамма гриппа, предсказали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их данным, течение болезни может оказаться даже сложнее, чем при коронавирусной инфекции во время пандемии. К новым штаммам относятся подвидиы гриппа А (H1N1), или свиного гриппа, гриппа A (H3N2), или гонконгского гриппа, вирусы гриппа групп B-Victoria и B-Yamagata, уточняет Пятый канал.

Основная опасность новых видов заключается в тяжелом течении болезни и длительном выздоровлении. Среди основных симптомов эксперты выделяют высокую температуру, заложенность носа, воспаление горла, вялость, слабость, общую интоксикацию. Болезнь может вызвать ряд осложнений, в том числе пневмонию, гайморит, фронтит и отит.

В качестве профилактики рекомендуется придерживаться стандартных рекомендаций врачей. Следует сделать сезонную прививку, лучше всего позаботиться об этом в сентябре, до старта сезона простуд. Кроме того, важно ежедневно проветривать помещения, тщательно мыть руки, отказаться от посещения массовых мероприятий, носить маску, заниматься спортом и следить за качеством сна и питания.