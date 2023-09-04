Западные СМИ отреагировали на увольнение министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны Алексея Резникова и предложил назначить вместо него Рустема Умерова, главу Фонда госимущества. Западные СМИ рассказали, что отставка Резникова связана с коррупционными скандалами, и усомнились, что рокировка может изменить что-либо на поле боя.

Зеленский объяснил свое решение уволить Резникова тем, что Минобороны «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

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Резников, занимавший пост министра обороны с ноября 2021 года, помог ВСУ получить миллиарды долларов западной военной помощи, но его преследовали обвинения во взяточничестве в адрес его министерства, отмечает британская газета The Guardian. Неназванный член британского парламента заявил изданию, что Резников может стать новым послом Украины в Лондоне.

Как отмечает Associated Press, увольнение Резникова произошло после скандала вокруг закупок Министерством обороны военных курток. В августе украинские журналисты выяснили, что вещи были закуплены по цене в три раза выше и что вместо зимних курток были заказаны летние.

AP отмечает, что Умеров, который должен сменить Резникова, участвовал в обменах военнопленными, занимался эвакуацией мирных жителей и входил в состав украинской делегации на переговорах по зерновой сделке.

Уход Резникова с поста министра обороны знаменует собой самую значительную замену в ближайшем окружении Зеленского с конца февраля 2022 года, пишет Politico. По версии издания, украинское правительство активизирует усилия по агрессивному реагированию на обвинения в коррупции, связанные с военными чиновниками. Резников был одним из самых видных лиц военного руководства Украины, он путешествовал по Европе и присутствовал на встречах НАТО, договариваясь об увеличения поставок оружия. В сентябре он должен был отправиться в США на встречу с американским коллегой Ллойдом Остином и переговоры с главами крупнейших оборонных подрядчиков США для обсуждения закупок для ВСУ.