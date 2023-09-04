Журналист сообщил, что Байден был раздосадован побегом Гани из Афганистана

Президент США Джо Байден был сильно разочарован, когда президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в 2021 году перед тем, как радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) зашло в Кабул и захватило власть. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на фрагменты еще не вышедшей книги журналиста Франклина Фоера The Last Politician ("Последний политик").

Согласно Фоеру, Байден "был вне себя от разочарования", когда ему сообщили о побеге Гани. Президент США тогда находился в отпуске в загородной резиденции Кэмп-Дэвид к северо-западу от Вашингтона и воскликнул: "Оставьте меня в покое!".

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По данным телеканала, в августе 2021 года в отпуске находились бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и госсекретарь Энтони Блинкен. Псаки поняла, что ей придется вернуться к работе, увидев "кадры, на которых афганцы падали с неба" при эвакуации самолетом, отметил Фоер. По его данным, она написала тогдашнему главе аппарата Белого дома Рону Клейну о том, что "подумывает о возвращении".

"Мне жаль. Я думаю, ты должна это сделать", - ответил ей Клейн.

По информации Фоера, Белый дом был "задет" тем, что не только консервативные СМИ, но и "обозреватели и репортеры, которых ближайшее окружение Байдена уважало", критиковали администрацию за медленное реагирование на ситуацию в Афганистане.

"Нас убивают", - приводит Фоер реакцию Байдена на освещение СМИ событий того периода.

В книге Фоера The Last Politician рассказывается о первых двух годах нахождения Джо Байдена на посту президента США, с его инаугурации до промежуточных выборов 2022 года. Книга будет выпущена 5 сентября издательством Penguin Random House.