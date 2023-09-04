Премьер Госсовета возглавит делегацию Китая на саммите G20

Премьер Госсовета КНР Ли Цян возглавит делегацию своей страны на саммите Группы двадцати (G20), который состоится в ближайшее время в Индии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
"По приглашению правительства Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20, который пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября", - сказала она.
Мао Нин уточнила, что премьер Госсовета КНР будет присутствовать на саммите G20 в качестве главы китайской делегации.
Ранее агентство Reuters сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в очном формате в саммите G20.
Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.