Премьер Госсовета возглавит делегацию Китая на саммите G20

Премьер Госсовета КНР Ли Цян возглавит делегацию своей страны на саммите Группы двадцати (G20), который состоится в ближайшее время в Индии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

© EPA/TACC

"По приглашению правительства Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20, который пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября", - сказала она.

Мао Нин уточнила, что премьер Госсовета КНР будет присутствовать на саммите G20 в качестве главы китайской делегации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в очном формате в саммите G20.