Польша приступила к выдаче властям Украины мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после начала специальной военной операции РФ в стране. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Газета подчеркивает, что польская сторона на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

С 24 февраля 2022 года число въехавших граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет в Польшу составило около 2,87 млн человек. Обратно за 1,5 года решили вернуться около 2,8 млн.

Rzeczpospolita отмечает, что из учета могли выпасть около 80 тыс. украинцев после того, как граждане пересекли польско-украинскую границу.

Представитель президента Украины в Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что это «значительное число для Украины, потому что этих людей можно мобилизовать и укрепить ряды вооруженных сил, усилив тем самым нашу оборону и безопасность».