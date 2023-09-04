«Движение социалистов» Серии планирует провести осенью конгресс с участием сербских экспертов и представителей стран-членов БРИКС для ознакомления с условиями и преимуществами членства в организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя движения Бояна Торбица.

28 августа политическая организация передала на рассмотрение сербскому парламенту проект резолюции о необходимости начать широкий общественный диалог об альтернативе «европейскому пути» в виде присоединения к БРИКС. Ожидается, что его рассмотрят во второй половине сентября.

«Это один из шагов в рамках нашей программы, которую мы, "Движение социалистов", продвигаем с момента основания. Два столпа нашей политики — поддержка "Сербского мира" и сотрудничество с такими организациями, как БРИКС», — заявил Торбиц.

Он отметил, что председатель движения Александр Вулин давно предлагал провести референдум, на котором жители Сербии выбрали бы присоединение к ЕС или к БРИКС. Сербская общественность, считает Торбиц, недостаточно проинформирована о том, чем на самом деле является БРИКС. СМИ уделяют евроинтеграции значительно больше внимания, при этом войти в состав европейской организации не удается уже 20 лет.

Зампред движения подчеркнул, что БРИКС является хорошей альтернативой. В нем находятся страны, которые долгие годы были друзьями Югославии и Сербии. Кроме того, ни одно из государств-основателей не признало независимость Косово.

«Проталкивание Сербии в ЕС вопреки воле большой части граждан не принесло результатов. Не уверен, что в данный момент евроинтеграцию поддерживают свыше 20% граждан. Их необходимо проинформировать, что такое БРИКС, что он предлагает и что мы можем получить», — заявил Торбиц.