СМИ: граждане КНР более 100 раз проникали на военные базы США

WSJ: в США обнаружили более ста попыток граждан КНР проникнуть на военные базы
В США зарегистрировано более 100 попыток граждан Китая под видом туристов проникнуть на военные базы и секретные объекты. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, в 2022 году ряд американских силовых ведомств, в том числе Министерство обороны и ФБР, провели проверку, чтобы попытаться ограничить число попыток проникнуть на секретные объекты без соответствующего разрешения.
«Граждане Китая, иногда выдавая себя за заблудившихся туристов, за последние годы посещали военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз», - говорится в статье.
При этом, по словам чиновников, такие попытки расцениваются как потенциальная угроза шпионажа и способы проверить методы обеспечения безопасности на военных объектах.
В свою очередь в посольстве КНР в Вашингтоне назвали подобные заявления со стороны США «злонамеренной выдумкой».
«Мы призываем соответствующих должностных лиц США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить беспочвенные обвинения и делать больше вещей, способствующих укреплению взаимного доверия между двумя странами и дружбы между их народами», - отметил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Напомним, что в начале февраля 2023 года над северной частью США заметили китайский аэростат, который неделю спустя был сбит у побережья Северной Каролины. В США считают, что шар использовался для шпионажа. В Китае это отрицали, утверждая, что аэростат использовался в метеорологических целях и оказался в Штатах случайно.