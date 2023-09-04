СМИ: граждане КНР более 100 раз проникали на военные базы США

В США зарегистрировано более 100 попыток граждан Китая под видом туристов проникнуть на военные базы и секретные объекты. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в 2022 году ряд американских силовых ведомств, в том числе Министерство обороны и ФБР, провели проверку, чтобы попытаться ограничить число попыток проникнуть на секретные объекты без соответствующего разрешения.

«Граждане Китая, иногда выдавая себя за заблудившихся туристов, за последние годы посещали военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз», - говорится в статье.

При этом, по словам чиновников, такие попытки расцениваются как потенциальная угроза шпионажа и способы проверить методы обеспечения безопасности на военных объектах.

В свою очередь в посольстве КНР в Вашингтоне назвали подобные заявления со стороны США «злонамеренной выдумкой».

«Мы призываем соответствующих должностных лиц США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить беспочвенные обвинения и делать больше вещей, способствующих укреплению взаимного доверия между двумя странами и дружбы между их народами», - отметил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.