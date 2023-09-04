Токаев назначил новых министров транспорта и торговли

Министерство транспорта Казахстана возглавил бывший глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Марат Карабаев, говорится в сообщении пресс-службы президента.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением народу Казахстана, в котором предложил разделить Министерство индустрии и инфраструктурного развития на два новых ведомства – Минтранс и Министерство промышленности и строительства.

Кроме того, президент издал указ о назначении Армана Шаккалиева на пост руководителя Министерства торговли и интеграции Казахстана. До этого Шаккалиев был заместителем главы Минторговли. Ранее ведомство возглавлял Серик Жумангарин, он совмещал эту должность с постом вице-премьера.