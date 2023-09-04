Власти Украины решили выселить женский монастырь

В понедельник, 4 сентября, полицейские оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Украинской православной церкви (УПЦ), чтобы выселить монахинь и закрыть его. Об этом сообщает Telegram-канал «Монастырский вестник Украины».

Монастырь расположен в Тернопольской области и относится к Тернопольской епархии УПЦ.

«Правоохранительные органы оцепили монастырь с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта. Полиция ждет дальнейших указаний от власти», - заявили в УПЦ.

Представители церкви подчеркнули, что Свято-Богоявленский монастырь пользовался этим комплексом сооружений на протяжении последних 32 лет.

«Со своей стороны монастырь сделал все возможное для того, чтобы продолжить пользоваться государственным имуществом на законных основаниях (либо на праве безвозмездного использования, либо на праве аренды). Тем не менее, государство не совершило необходимых и зависимых от него действий», - заявили в УПЦ.

До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины.

Осенью 2022-го Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что СБУ проводит в Лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходят службы УПЦ, перешли в собственность государства. Минкульт требовал от УПЦ освободить монастырь, либо войти в состав «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).