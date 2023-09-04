Ведущий ABC назвал уровень поддержки Трампа в США шокирующим

Корреспондент телеканала ABC Джордж Стефанопулос оказался шокирован результатами поддержки кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, несмотря на его проблемы с законом. Слова журналиста приводит Fox News.

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«В каком-то смысле шокирует то, что, несмотря на весь багаж, который несет Дональд Трамп, сейчас он [идет вровень] с Джо Байденом», — сказал Стефанопулос.

С его точки зрения, «с каждым месяцем, с каждым новым обвинением Дональд Трамп укрепляет контроль над Республиканской партией».

До этого сообщалось, что за вероятных кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа готовы проголосовать по 46% опрошенных американцев. Об этом свидетельствует опрос газеты The Wall Street Journal.

При этом 8% респондентов не определились в своих предпочтениях. Опрос проводился 24–30 августа среди полутора тысяч зарегистрированных избирателей.