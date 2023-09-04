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Власти Одесской области сообщили о повреждениях производственных помещений

В Измаильском районе на юге Одесской области получили повреждения складские и производственные помещения, заявил глава администрации региона Олег Кипер.

Власти Одесской области сообщили о повреждениях производственных помещений
© Zuma/TACC

«В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания», — сообщил он в соцсетях.

Кроме того, по словам Кипера, повреждено оборудование промпредприятий. На ряде объектов произошли пожары.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Измаиле.

Также власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры.

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