Власти Одесской области сообщили о повреждениях производственных помещений

В Измаильском районе на юге Одесской области получили повреждения складские и производственные помещения, заявил глава администрации региона Олег Кипер .

«В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания», — сообщил он в соцсетях.

Кроме того, по словам Кипера, повреждено оборудование промпредприятий. На ряде объектов произошли пожары.