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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена утром в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Так, в 08:23 (совпадает с московским) сирены зазвучали в Черниговской области. Через пару минут в красную зону попала Сумская область.