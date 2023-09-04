В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена утром в двух областях Украины . Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Так, в 08:23 (совпадает с московским) сирены зазвучали в Черниговской области. Через пару минут в красную зону попала Сумская область.