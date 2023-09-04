В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ двух областях Украины объявили воздушную тревогуТАСС04 сентября, 09:06Воздушная тревога объявлена утром в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.© РИА НовостиТак, в 08:23 (совпадает с московским) сирены зазвучали в Черниговской области. Через пару минут в красную зону попала Сумская область.В мире, СВОГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиФиналист Кубка Стэнли 2020 года вратарь Худобин стал игроком клуба ВХЛ "Сокол"Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым на борту вернулся с МКС на ЗемлюКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 96,14 рубля