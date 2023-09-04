СМИ: Эрдоган предложит Путину посредничество в конфликте на Украине
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявит, что Анкара готова стать посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом пишет газета Milliyet.
По данным издания, главной темой переговоров также станет возобновление работы зернового коридора.
Milliyet подчеркивает, что в результате челночной дипломатии (серии неформальных встреч), проводимой Турцией между Россией, Украиной, ООН и странами ЕС, «был достигнут прогресс по разногласиям и подготовлен новый пакет предложений для представления Путину». Он включает в себя формулы преодоления платежных и страховых препятствий, возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за санкций.
«Если Путин примет этот новый пакет предложений ООН, подготовленный при участии Турции, зерновой коридор снова заработает», - подчеркнула газета.
По словам источников издания, в последнее время надежды на возвращение к соглашению стало больше.
Второй важной темой станет начало мирных переговоров России и Украины. Эрдоган сообщит, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, в том числе для проведения прямых переговоров.
Еще две темы, которые затронет Эрдоган - строительство газового хаба в Турции и сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом. Эрдоган подчеркнет важность совместной работы в борьбе с терроризмом, но «обратит внимание на необходимость действовать скоординировано в борьбе со всеми террористическими организациями, особенно в Сирии».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября. Ранее эту дату назвали турецкие СМИ. Сообщалось, что основной темой переговоров станет продление зерновой сделки России и Украины.