СМИ: Эрдоган предложит Путину посредничество в конфликте на Украине

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявит, что Анкара готова стать посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом пишет газета Milliyet.

По данным издания, главной темой переговоров также станет возобновление работы зернового коридора.

Milliyet подчеркивает, что в результате челночной дипломатии (серии неформальных встреч), проводимой Турцией между Россией, Украиной, ООН и странами ЕС, «был достигнут прогресс по разногласиям и подготовлен новый пакет предложений для представления Путину». Он включает в себя формулы преодоления платежных и страховых препятствий, возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за санкций.

«Если Путин примет этот новый пакет предложений ООН, подготовленный при участии Турции, зерновой коридор снова заработает», - подчеркнула газета.

По словам источников издания, в последнее время надежды на возвращение к соглашению стало больше.

Второй важной темой станет начало мирных переговоров России и Украины. Эрдоган сообщит, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, в том числе для проведения прямых переговоров.

Еще две темы, которые затронет Эрдоган - строительство газового хаба в Турции и сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом. Эрдоган подчеркнет важность совместной работы в борьбе с терроризмом, но «обратит внимание на необходимость действовать скоординировано в борьбе со всеми террористическими организациями, особенно в Сирии».