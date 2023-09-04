На Украине сообщили о повреждении производственных помещений в Измаиле

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил о повреждении складов и производственных помещений в ряде населенных пунктов в Измаильском районе.

«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий», — заявил он.

Кипер также подчеркнул, что в на территории нескольких объектов возникли возгорания, которые в итоге удалось ликвидировать.