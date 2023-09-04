Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что потраченные на Украину миллиарды евро Евросоюза привели к разрушению страны. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Уолес рассказал, что сейчас ЕС изучает финансовый механизм для восстановления Украины. При этом он назвал иррациональными действия стран по оказанию финансовой помощи Киеву.

«Мы предотвратили мир и способствовали большему разрушению», — отметил политик.

Ранее депутат раскрыл вред антироссийских санкций. По его мнению, ограничения навредили гражданам Евросоюза.

«Когда ЕС очнется и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России..? Санкции провалились», — подчеркнул Уоллес.