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Евросоюз обвинили в разрушении Украины

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что потраченные на Украину миллиарды евро Евросоюза привели к разрушению страны. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Депутат Европарламента обвинил ЕС в разрушении Украины
© ТАСС

Уолес рассказал, что сейчас ЕС изучает финансовый механизм для восстановления Украины. При этом он назвал иррациональными действия стран по оказанию финансовой помощи Киеву.

«Мы предотвратили мир и способствовали большему разрушению», — отметил политик.

Ранее депутат раскрыл вред антироссийских санкций. По его мнению, ограничения навредили гражданам Евросоюза.

«Когда ЕС очнется и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России..? Санкции провалились», — подчеркнул Уоллес.

В свою очередь член комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Тарас Батенко пожаловался, что Россия долгое время готовилась к санкциям и научилась их обходить.

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