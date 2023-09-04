Пока вы спали: причина отставки министра обороны Украины и угроза войны в космосе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Крыму назвали причину отставки министра обороны Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что причина отставки министра обороны Украины Алексея Резникова может быть связана с плохими результатами контрнаступления Вооруженных сил страны, сообщает РИА Новости.

При этом Константинов отметил, что решение об отставке Резникова не окажет влияния на ситуацию на фронте.

Молдавию призвали не отдаляться от России

Член республиканского совета общественной платформы «Народный Союз Молдовы» Александр Танасий обратился с призывом к Кишиневу учесть мнение жителей Молдавии, которые выступают против отдаления страны от России, передает Lenta.ru.

Он отметил, что Россия идет по пути развития отношений со своими партнерами в отличие от западных стран, которые занимаются провокациями.

По его словам, многие молдаване желают сохранить с Россией дружеские отношения.

Генерал ВКС США Солтцман предупредил о войне в космосе

Генерал Ченс Солтцман, командующий космическими силами США, рассказал о возможном столкновении держав в космосе, сообщает Газета.Ru.

По его мнению, подобный конфликт может оказаться более разрушительным, чем прежние военные действия в воздухе, на земле и на море, и привести к угрозе для всего человечества.

Среди возможных последствий такого конфликта Солтцман назвал загрязнение космического пространства на долгие годы.

Российский истребитель применил ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

Российский самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время специальной военной операции на Украине, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — заявил источник.

Два украинских БПЛА сбили над Курской областью и Черным морем

В Минобороны России сообщили о ликвидации двух украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью, сообщает агентство ТАСС.

Попытка террористической атаки была предпринята Киевом 4 сентября около 01:00 мск.