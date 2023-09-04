СМИ объяснили нежелание Си Цзиньпина присутствовать на саммите G20

Нежелание председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на саммите G20 говорит об «императорском мышлении» китайского лидера. Об этом пишет Bloomberg.

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Глава Китая присутствовал на каждом саммите лидеров «Большой двадцатки» с момента прихода к власти в 2012 году. Отмечается, что теперь Си придерживается другого подхода, уклоняясь от событий, на которых он, вероятно, столкнется с непростыми вопросами относительно экономической траектории Китая, позиции Пекина в отношении Тайваня и его поддержки России.

По словам Альфреда Ву, доцента Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, Си Цзиньпин сейчас находится в «мышлении императора» и ожидает, что высокопоставленные лица придут к нему. Лидеры Германии и Франции, а также четыре старших помощника администрации Байдена посетили Пекин после того, как Китай снял ковидные ограничения.

«Си Цзиньпин пользуется очень высоким статусом, когда принимает иностранных гостей у себя дома. Он также получил особое отношение на саммите БРИКС. Но вряд ли он получит его на G-20», — объяснил Ву.

Ранее американский президент Джо Байден выразил разочарование из-за предстоящего возможного отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на саммите «Группы двадцати» (G20) в Индии.

Агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин пропустит G20 в Индии. Премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября.