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Президент Литвы заявил о нежелании закрывать границу с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не хочет закрывать границу с Белоруссией ради спортивного интереса.

Президент Литвы заявил о нежелании закрывать границу с Белоруссией
© РИА Новости

Об этом пишет Sputnik Литва.

«Никто не хочет снова закрывать границы ради спортивного интереса», — заявил Науседа.

Он выразил мнение, что этот вопрос сегодня теряет актуальность.

Ранее международные учения инженерных войск НАТО «Инженерный гром-2023» начались на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией, они пройдут с 4 по 15 сентября.