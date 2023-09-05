Президент Литвы заявил о нежелании закрывать границу с Белоруссией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не хочет закрывать границу с Белоруссией ради спортивного интереса.
Об этом пишет Sputnik Литва.
«Никто не хочет снова закрывать границы ради спортивного интереса», — заявил Науседа.
Он выразил мнение, что этот вопрос сегодня теряет актуальность.
Ранее международные учения инженерных войск НАТО «Инженерный гром-2023» начались на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией, они пройдут с 4 по 15 сентября.