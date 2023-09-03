Через объявленный Киевом временный коридор в Черном море прошли четыре судна

Первым судном, вышедшим 16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом временному коридору, стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга

Четыре судна прошли в общей сложности через объявленный Киевом временный коридор в Черном море. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Первым судном, вышедшим 16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом временному коридору, стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга.

10 августа Вооруженные силы Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Одессы, Черноморска и Южного. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах с конца февраля 2022 года.