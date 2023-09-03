Польшу обвинили в желании ввести войска в Литву

Заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель объяснил, для чего Польша активно поднимает вопрос Сувалкского коридора. Об этом он высказался в интервью телеканалу СТВ.

Эксперт уточнил, что Сувалкский коридор проходит не только по территории Польши, но и несколько северо-западней, по территории Литвы. Он также обвинил Варшаву в желании ввести войска в Литву.

«И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края», — подчеркнул он.