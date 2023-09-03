Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова

"Я решил произвести замену министра обороны Украины, - сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале. - Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры".