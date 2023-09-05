В США рассказали о позиции палаты представителей по импичменту Байдена

По ее словам, эту инициативу поддерживает достаточное количество конгрессменов для запуска расследования в сентябре.

Ранее Грин анонсировала голосование по импичменту Байдена. Она отметила, что американский лидер должен, в частности, представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, а также предъявить банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и подробности встреч из его дома в штате Делавэр.