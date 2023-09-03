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Линднер призвал исключить вовлечение в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того как поставить Украине ракеты Taurus, правительство ФРГ должно исключить возможность вовлечения в конфликт с Россией.

Германию предупредили об опасности поставок ВСУ ракет Taurus
© globallookpress.com

Он отметил, что питает симпатии к идее поставить ВСУ данные ракеты.

«Не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны», — сказал Линднер в интервью телеканалу ARD.

Ранее газета Die Zeit со ссылкой на результаты соцопроса ARD Germany сообщила, что более половины опрошенных немцев высказались против поставки Киеву крылатых ракет Taurus.

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