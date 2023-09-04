В США назвали причину для отстранения Трампа от выборов

Американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн заявил, что существует «веский аргумент» для отстранения бывшего президента США Дональда Трампа от участия в выборах главы государства в 2024 году по 14-й поправке к конституции. Об этом он высказался в интервью телеканалу ABC News.

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По мнению Кейна, Капитолий атаковали «с конкретной целью в конкретный момент». Он назвал произошедшее помехой для мирного перехода власти в США.

«Поэтому я думаю, что есть веский аргумент», — ответил сенатор на вопрос о возможности отстранения Трампа от участия в выборах по 14-й поправке.

Рассуждая о формулировке самой поправки, Кейн добавил, что она содержит «специфический язык».