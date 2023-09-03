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СМИ: на Украине начнут призывать ограниченно годных мужчин

Минобороны Украины внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В частности, был обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

На Украине начнут призывать ограниченно годных мужчин
© globallookpress.com

Ведомство, кроме того, детализировало порядок определения места службы для ограниченно годных, уточнило порядок порядок принятия постановления военно-врачебной комиссии о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы.

Источник отметил, что по «спорным статьям» пригодными к службе в армии будут признавать всех. Ограниченно пригодные, в свою очередь, будут пригодны по конкретной военной специальности.

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Соответственно, при принятии решения об ограниченной пригодности к военной службе, членам комиссии придется принимать постановления о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

Также были упрощены требования для набора в десант, морскую пехоту, ослаблены требования к состоянию здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты во время мобилизации и военного положения.

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