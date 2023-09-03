На Украине начнут призывать ограниченно годных мужчин

Минобороны Украины внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В частности, был обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ведомство, кроме того, детализировало порядок определения места службы для ограниченно годных, уточнило порядок порядок принятия постановления военно-врачебной комиссии о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы.

Источник отметил, что по «спорным статьям» пригодными к службе в армии будут признавать всех. Ограниченно пригодные, в свою очередь, будут пригодны по конкретной военной специальности.

Соответственно, при принятии решения об ограниченной пригодности к военной службе, членам комиссии придется принимать постановления о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.