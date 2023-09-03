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Резников: Киев получил от Запада помощь на $100 млрд

Западные партнеры с февраля 2023 года направили Украине военную помощь в денежном эквиваленте равном $100 млрд, рассказал министр обороны страны Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».

Украина подсчитала объем военной помощи от союзников
© РИА Новости

Резников пояснил, что Киев получил большое количество разнообразной техники, патроны, снаряды, ракеты. Общая стоимость всех пакетов, добавил он, «под 100 миллиардов долларов».

Министр уточнил, что свыше $50 млрд Украина получила от США, остальное было направлено европейскими партнерами.

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По его словам, на приобретение вооружений также расходуются средства из бюджета. Вместе с тем, заметил он, большая часть госсредств выделяется на денежное довольствие солдат и офицеров, выплаты компенсаций.

Ранее Резников предположил, что противостояние не закончится ни через две недели, ни через месяц. Он отметил, что украинцам следует готовиться к длительному конфликту.

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