Украина подсчитала объем военной помощи от союзников

Западные партнеры с февраля 2023 года направили Украине военную помощь в денежном эквиваленте равном $100 млрд, рассказал министр обороны страны Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».

Резников пояснил, что Киев получил большое количество разнообразной техники, патроны, снаряды, ракеты. Общая стоимость всех пакетов, добавил он, «под 100 миллиардов долларов».

Министр уточнил, что свыше $50 млрд Украина получила от США, остальное было направлено европейскими партнерами.

По его словам, на приобретение вооружений также расходуются средства из бюджета. Вместе с тем, заметил он, большая часть госсредств выделяется на денежное довольствие солдат и офицеров, выплаты компенсаций.