Sky News: Украина не может позволить себе войну на истощение
Украина будет встречать всё больше трудностей в ходе боевых действий в случае затягивания конфликта с Россией, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.
«Они не могут позволить себе быть затянутыми в длительную войну на истощение, поскольку им будет непросто выиграть её», — пишет Белл.
По его словам, в случае затягивания конфликта, Украина окажется в более уязвимом положении.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский паникует на фоне нехватки живой силы в Вооружённых силах Украины.