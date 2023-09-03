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Sky News: Украина не может позволить себе войну на истощение

Украина будет встречать всё больше трудностей в ходе боевых действий в случае затягивания конфликта с Россией, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.

Sky News: Украина не может позволить себе войну на истощение
© globallookpress.com

«Они не могут позволить себе быть затянутыми в длительную войну на истощение, поскольку им будет непросто выиграть её», — пишет Белл.

По его словам, в случае затягивания конфликта, Украина окажется в более уязвимом положении.

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