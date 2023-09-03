Зеленский провел переговоры с Макроном

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях, что провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он пояснил, что в беседе зашла речь о проблемах безопасности и зерновой сделке, пишет РИА «Новости».

Глава Украины отметил, что обсудил с французским коллегой ход летней кампании, подробно рассказал о ситуации на каждом из ключевых направлений.

Кроме того, заметил Зеленский, был поднят вопрос о новых поставках вооружений и военной техники.

«Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области», - уточнил президент.