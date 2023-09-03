Зеленский провел переговоры с Макроном

Зеленский рассказал, что провел переговоры с Макроном
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях, что провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он пояснил, что в беседе зашла речь о проблемах безопасности и зерновой сделке, пишет РИА «Новости».
Глава Украины отметил, что обсудил с французским коллегой ход летней кампании, подробно рассказал о ситуации на каждом из ключевых направлений.
Кроме того, заметил Зеленский, был поднят вопрос о новых поставках вооружений и военной техники.
«Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области», - уточнил президент.
Также стороны обговорили подготовку так называемого «Глобального саммита мира» и участие Франции в работе над реализацией «формулы мира», озвученной Зеленским на саммите в Индонезии в прошлом году.