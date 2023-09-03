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Зеленский рассказал, что провел переговоры с Макроном

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях, что провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он пояснил, что в беседе зашла речь о проблемах безопасности и зерновой сделке, пишет РИА «Новости».

Зеленский провел переговоры с Макроном
© РИА Новости

Глава Украины отметил, что обсудил с французским коллегой ход летней кампании, подробно рассказал о ситуации на каждом из ключевых направлений.

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Кроме того, заметил Зеленский, был поднят вопрос о новых поставках вооружений и военной техники.

«Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области», - уточнил президент.

Также стороны обговорили подготовку так называемого «Глобального саммита мира» и участие Франции в работе над реализацией «формулы мира», озвученной Зеленским на саммите в Индонезии в прошлом году.

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