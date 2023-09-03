Стало известно гражданство арестованного Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский фигурирует в материалах уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег как гражданин Израиля и Кипра, сообщил в своем Telegram-канале советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, опубликовав скан соответствующего документа. По его словам, это опровергает ложные сведения о том, что Коломойского не лишали украинского гражданства.

© EPA/TASS

Коломойский упомянут именно как лицо, лишенное гражданства Украины, — указал Лещенко.

Чиновник также опроверг слухи, что на Украину якобы поступали запросы на экстрадицию Коломойского в США. Однако его высылка в Соединенные Штаты возможна, если соответствующий запрос будет выполнен в соответствии с договором между странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заявил Лещенко. Он подчеркнул, что никаких ограничений в виде гражданства для этого не существует.

При этом украинское издание «Страна.ua» указывает на то, что судья на вчерашнем заседании, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения для Коломойского, четко говорил, что обвиняемый — гражданин Украины, родившийся в Днепропетровске.

В июле 2022 года СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил Коломойского гражданства страны. Предположительно, гражданство Израиля бизнесмен получил в середине 1990-х, а позже получил и гражданство Кипра.