Пентагон показал видеозаписи с НЛО на новом сайте

Пентагон запустил новый портал, посвященный теме НЛО. Специалисты ведомства выложили в открытый доступ видеозаписи, документы, а также опубликовали рекомендации военнослужащим.

Цель создания ресурса - сведение к минимуму неожиданностей разведывательного и технического характера за счет синхронизации полученных данных об НЛО.

К разряду НЛО оборонное ведомство США относит неопознанные аномальные явления, которые не могут быть отнесены к известным объектам и ведут себя необъяснимым для датчиков и наблюдателей образом.

За работу ресурса отвечает Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Оно получило право получать информацию любого уровня секретности.