Кандидат в президенты США высказался о судьбе Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что помилует американского экс-президента Дональда Трампа в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году.

«Если я буду президентом, то да, я помилую его, поскольку это поможет вновь сплотить страну», — сказал Рамасвами в интервью ABC News.

Он добавил, что не поддерживает раскол общества через использование процесса над Трампом.

29 августа Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме, так как считает уголовные дела против него мошенническими.