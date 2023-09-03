В Турции назвали тему переговоров Путина и Эрдогана

Обмен военнопленными между Россией и Украиной обсудят президенты России и Турции на переговорах в Сочи. Об этом сообщает TRT Haber.

«Ожидается, что на повестке дня также будет обмен пленными между Россией и Украиной», – пишет издание.

При этом главной темой переговоров, по данным TRT Haber, станет возобновление зерновой сделки.