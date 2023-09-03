В Турции назвали тему переговоров Путина и Эрдогана
Обмен военнопленными между Россией и Украиной обсудят президенты России и Турции на переговорах в Сочи. Об этом сообщает TRT Haber.
«Ожидается, что на повестке дня также будет обмен пленными между Россией и Украиной», – пишет издание.
При этом главной темой переговоров, по данным TRT Haber, станет возобновление зерновой сделки.
Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подробно обсудят проект транспортировки российского газа в Европу через Турцию, а также ситуацию в Сирии.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
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