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В Турции назвали тему переговоров Путина и Эрдогана

Обмен военнопленными между Россией и Украиной обсудят президенты России и Турции на переговорах в Сочи. Об этом сообщает TRT Haber.

«Ожидается, что на повестке дня также будет обмен пленными между Россией и Украиной», – пишет издание.

При этом главной темой переговоров, по данным TRT Haber, станет возобновление зерновой сделки.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подробно обсудят проект транспортировки российского газа в Европу через Турцию, а также ситуацию в Сирии.

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