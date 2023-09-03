Минобороны Румынии отреагировало на удары России по порту Рени

Удары ВС РФ по инфраструктуре Украины не создают военной угрозы для Румынии. С таким заявлением в воскресенье выступило румынское министерство обороны, сообщает РИА Новости.

© Морской порт в городе Рени

Поводом к заявлению стала атака ВС РФ на топливохранилища ВСУ в порту Рени. Он расположен в Измаильском районе Одесской области, на границе с Румынией.

Румынские военные заявили, что в режиме реального времени отслеживали ситуацию с ночными атаками российских БПЛА на инфраструктуру Рени.

«Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии», - говорится в сообщении.

В минобороны также отметили, что «усиленно отслеживают» сухопутное, морское и воздушном пространство страны и укрепляют оборону на восточном фланге НАТО.