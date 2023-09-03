Daily Mail: Карл III не нашел времени на встречу с принцем Гарри

Король Карл III отказался встречаться со своим младшим сыном Гарри. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера в Букингемском дворце.

На днях принц Гарри отправится в Британию, чтобы принять участие в ежегодной церемонии вручения наград WellChild Awards. Это благотворительная организация, покровителем которой Гарри является уже 15 лет.

Ранее СМИ прогнозировали, что мероприятие может стать удобным предлогом. Карл III и принц Гарри могут встретиться 17 сентября, что провести «мирные переговоры».

Однако инсайдер, близкий ко дворцу, сказал, что у короля «нет времени в ежедневнике», чтобы увидеть своего сына.

Кроме того, по его словам, принц Уильям также не собирается встречаться с Гарри.

В последний раз принц Гарри виделся со своим отцом, когда весной прилетал на коронацию Карла III. Гарри провел в Лондоне сутки и после церемонии улетел в США к супруге и детям.