В шведском городе прошла акция с сожжением Корана

Акция с сожжением Корана прошла в шведском Мальмё
Акция с сожжением Корана прошла в шведском городе Мальмё.
Об этом сообщает телеканал SVT.
«Во время воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжёг Коран на улице Вернхемсторгет в Мальмё, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией», — сообщил телеканал.
По данным SVT, на акции присутствовали около 200 человек.
Ранее сообщалось, что неизвестные отправили несколько сожжённых экземпляров Корана представителям мечети в городе Уппсале в Швеции.