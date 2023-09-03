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Акция с сожжением Корана прошла в шведском Мальмё

Акция с сожжением Корана прошла в шведском городе Мальмё.

В шведском городе прошла акция с сожжением Корана
© РИА Новости

Об этом сообщает телеканал SVT.

«Во время воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжёг Коран на улице Вернхемсторгет в Мальмё, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией», — сообщил телеканал.

По данным SVT, на акции присутствовали около 200 человек.

Кадыров назвал сожжение Корана вопиющим случаем, вызвавшим возмущение мусульман

Ранее сообщалось, что неизвестные отправили несколько сожжённых экземпляров Корана представителям мечети в городе Уппсале в Швеции.

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