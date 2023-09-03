Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем русскоязычном Telegram-канале о планах строительства стены на границе с Иорданией. По его словам, это защитит еврейское государство от проникновения нелегалов на восточных рубежах.

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Мы построили заградительные сооружения на южной границе с Египтом и остановили проникновение нелегалов в Израиль. <...> Теперь мы создадим заградительные сооружения на восточной границе, с Иорданией, и предотвратим проникновение с той территории тоже, — написал он.

По словам Нетаньяху, благодаря строительству стены на границе с Египтом удалось предотвратить проникновение более миллиона нелегалов из Африки. Это могло «уничтожить» страну, подчеркнул премьер-министр.

Нетаньяху объявил о начале строительства 30-километровой стены на границе с Иорданией еще в сентябре 2015 года. Тогда он говорил, что это не позволит «волне нелегальных мигрантов и террористических активистов» захлестнуть страну. Заявление было сделано на следующий день после того, как тогдашний лидер оппозиции, нынешний президент Израиля Ицхак Герцог призвал пустить в страну сирийских беженцев.