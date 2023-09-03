"[Для начала мирных переговоров] нужно, чтобы такие державы, как Китай и крупные державы глобального Востока и Юга оказали давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров. Если это произойдет, то, несомненно, Соединенным Штатам и Брюсселю придется сделать то же самое с Зеленским, чтобы убедить его, что настало время для переговоров. С обеих сторон должно быть давление", - приводит газета слова Стубба.