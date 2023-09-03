Хакеры опубликовали данные о военных объектах Британии

Хакерская группа LockBit выложила в интернет тысячи страниц информации о военных и разведывательных объектах Великобритании. На многих попавших в руки взломщиков документах был гриф «Совершенно секретно», пишут обозреватели Кевин О'Салливан и Саймон Мерфи в статье для Mirror.

«Хакеры слили в интернет совершенно секретную информацию о военных и разведывательных объектах королевства», - уточнили авторы статьи.

По их данным, в документах содержится информация, которая может помочь злоумышленникам проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

Кроме того, специалисты группы выложили информацию о тюрьмах строгого режима и военном объекте, задействованном в системе киберзащиты королевства.

По мнению экспертов, атаки были произведены с территории России.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно опровергали подобные обвинения и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.