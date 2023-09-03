В Британии рассказали об угрозах существованию демократии на Украине

Положение демократии на Украине на фоне продолжающихся боевых действий вызывает опасения, так как из-за военного положения в стране ограничиваются свободы, а контроль за общественной жизнью усиливается. Это формирует автократические тенденции, пишет The Times.

© Газета.Ru

«В городах введен комендантский час, ограничены публичные собрания, парламент стал менее прозрачным. Украинские телевизионные новости были объединены в финансируемый и контролируемый государством «телемарафон». Также в стране разгораются коррупционные скандалы, в первую очередь в оборонном секторе», — отмечает издание.

The Times также пишет, что сохранившиеся общественно-политические дискуссии перетекают в интернет, усиливается контроль за деятельностью чиновников.

Подобное развитие событий свидетельствует о формировании на Украине автократических тенденций, угрожающих демократии, говорится в тексте.

Ранее посол Канады в Киеве Наталка Цмок заявила, что канадское правительство намерено активизировать свое участие в антикоррупционных проектах на Украине.