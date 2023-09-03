Financial Times: Лондон может потерять статус столицы разводов

«Это все типичные инновации которые были давным-давно в американском праве, где все очень сильно зависит от усмотрения судьи. А когда что-то очень сильно зависит от усмотрения судьи, это значит, что все сильно зависит от уровня подготовки адвоката и, соответственно, от ценника. Традиционно в Англии была очень простая система — все пополам, никаких брачных договоров, и поэтому там люди, которые считали, что в другой юрисдикции они получит меньше, любили разводиться. Есть такое понятие, как юрисдикционных привязка. Она может быть как по месту нахождения ответчика либо истца, так и по месту нахождения имущества, и легко было привязаться к Англии. Англичане серьезно считали, что право является средством социального прогноза: если я захочу развестись, то что будет с имуществом в США — не понятно, в Англии было все понятно. А судиться там было, к тому же, и дешевле. 50 на 50 — это было базовое правило, от него отступали только в очень отдельных случаях. Теперь говорят. что есть особые обстоятельства, например, уязвимое положение жены, когда муж-кормилец всю жизнь, кормил, кормил, кормил, а жена и так неплохо жила. Баланс этих особых обстоятельствах будет нарабатываться десятилетиями, и от того, как конкретно дорогой адвокат преподнесет дело в суде, будет зависеть ваша позиция. Было несколько бракоразводных процессов, где на десяти листах судебного решения изучалось: был ли муж в Англии, и когда он туда приезжал — был ли он просто пролетом, вел ли какие-то дела, потому что самым главным была именно юрисдикционная привязка теперь такие решения будут занимать не 30 страниц, как сейчас, а 150, где будет расписываться все. Поэтому решения становятся непредсказуемыми, ценник на адвоката становится высоким, и никакого смысла судиться в Англии теперь нет. Проигрывают простые англичане, для которых раньше развод был делом простым, не нужно было идти по американскому пути, где во время развода тебя обдирают, как липку, вот такого в Англии не было, теперь будет».