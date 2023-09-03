Истек срок ультиматума по выводу французских войск из Нигера

В воскресенье, 3 сентября, истек срок ультиматума, поставленного военными властями Нигера Франции. Согласно требованиям мятежников, Париж к 3 сентября должен был завершить вывод войск с территории республики. Об этом пишет РЕН ТВ.

Лидеры мятежников отметили ранее, что в случае отказа Франции от выполнения требований, вооруженные силы Нигера начнут бессрочную блокаду французских военных баз. Кроме того, рядом с ними будут проходить массовые манифестации местного населения.

По данным экспертов, Франция не желает выводить войска из Нигера, так как это будет воспринято мировым сообществом как ее очередное поражение.

Вместе с тем, вопрос вывода войск из Габона, в котором на днях также произошел военный переворот, уже рассматривается.