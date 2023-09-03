Истек срок ультиматума по выводу французских войск из Нигера
В воскресенье, 3 сентября, истек срок ультиматума, поставленного военными властями Нигера Франции. Согласно требованиям мятежников, Париж к 3 сентября должен был завершить вывод войск с территории республики. Об этом пишет РЕН ТВ.
Лидеры мятежников отметили ранее, что в случае отказа Франции от выполнения требований, вооруженные силы Нигера начнут бессрочную блокаду французских военных баз. Кроме того, рядом с ними будут проходить массовые манифестации местного населения.
По данным экспертов, Франция не желает выводить войска из Нигера, так как это будет воспринято мировым сообществом как ее очередное поражение.
Вместе с тем, вопрос вывода войск из Габона, в котором на днях также произошел военный переворот, уже рассматривается.
Аналитики не исключают интервенцию в Нигер войск сообщества ЭКОВАС, лояльно относящегося к Франции. При этом, шансы на ввод войск не слишком велики на фоне ситуации в регионе.