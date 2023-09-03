Экс-разведчик заявил об экзистенциальной угрозе для Франции из-за Африки

Деколонизация Африки несет большую экзистенциальную угрозу Франции. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

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По его словам, жители ряда африканских стран начинают понимать, что они «прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают». Риттер уверен, что переворот в Габоне стал манифестацией процесса деколонизации в Африке.

Разведчик подчеркнул, что республика была французским источником урана и подарила Парижу независимость от США в сфере ядерной энергетики.

«Многие из французских политических элит достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке», — отметил он.