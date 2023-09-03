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В Швеции призвали к размещению постоянных баз НАТО

В Швеции должны разместиться базы НАТО на постоянной основе. С таким предложением выступил лидер Шведской либеральной партии Йохан Персон, сообщает РИА Новости.

В Швеции призвали разместить в стране постоянные базы НАТО
© globallookpress.com

По мнению политика, таким способом следует «укрепить безопасность шведского народа» в ситуации, когда внешний мир может серьезно угрожать Швеции.

Персон считает, что у Стокгольма после вхождения в НАТО возникнет «совершенно другая задача в нашей части мира».

«Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО», - сказал Персон.

Он добавил, что силы НАТО должны присутствовать в Швеции в мирное время, чтобы «защищать свободу».

Генсек НАТО ожидает членства Швеции в НАТО осенью

Заявка Швеции на вступление в НАТО до сих пор не получила одобрения со стороны Турции и Венгрии. Стокгольм «сохраняет надежду» на ратификацию членства этими странами.

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