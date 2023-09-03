NBC News: в США за истязание детей арестована ведущая блога о семейном счастье

В штате Юта по обвинению в истязании собственных детей арестована женщина, которая вела популярный в США блог о семейном счастье и воспитании. Об этом сообщает NBC News.

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Мать шестерых детей Руби Франки арестовали после обращения одного из соседей, который заявил, что женщина регулярно истязает своих детей и морит их голодом.

При обыске ее дома в одной из комнат были обнаружены двое истощенных подростков, один из них был связан скотчем. Еще четверо несовершеннолетних детей блогера были изъяты из семьи и переданы в социальные службы.

Руби Франки вела популярный блог на YouTube, в котором рассказывала о семейных ценностях и методах воспитания. Многие подписчики были возмущены жесткостью матери по отношении к детям и неоднократно обращались к властям с просьбой проверить действия блогера, заявляя, что ее дети находятся в опасности.