В Венгрии предложили Западу дать России гарантии безопасности

Запад должен дать России гарантии безопасности и не принимать Киев в НАТО. В долгосрочной перспективе на Украине могут разместиться миротворческие силы. Об этом заявил венгерский политик Гергей Гуйяш - глава администрации премьер-министра Виктора Орбана, пишет Magyar Nemzet.

Накануне Гуйяш выступил на учебном мероприятии, которое проводилось для венгерских студентов-юристов.

Отвечая на вопрос об украинском конфликте, министр заявил, что «нет никаких реальных шансов, что Украина вернет себе оккупированные территории».

По его словам, также ясно, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку «за последние полтора года россияне не добились быстрых и впечатляющих результатов».

Министр отметил, что вначале украинцы не получали вооруженной помощи от иностранных государств.

По мнению Гуйяша, без участия США мирных переговоров между Украиной и Россией «точно не будет». Он считает, что западный мир, поддерживающий Украину, должен дать России гарантии безопасности, но «уж точно не членство украинцев в НАТО».

В более долгосрочной перспективе это может быть размещение миротворческих сил, а также «бесчисленное множество подобных решений». Они могли бы обеспечить прочный мир на Украине.