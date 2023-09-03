Рейтинг Сунака упал из-за нелегальных мигрантов

Рейтинг британского премьер-министра Риши Сунака продолжил падение на фоне обострения миграционного кризиса. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно последнему опросу, проведенному агентством Opinium, политику действующего главы правительства поддерживают лишь 24% избирателей, в то время как 49% открыто высказывают свое неодобрение.

"Рейтинги Риши Сунака остаются низкими и практически не изменились с июля", - отметил Адам Драммонд, руководитель направления политических и социальных исследований Opinium.

Несколько лучше идут дела у лидера Лейбористской партии Кира Стармера - 28% и 35% соответственно. Он же выигрывает у Сунака 4% в опросе, кто лучше справился бы с обязанностями премьер-министра Великобритании.

Больше всего по рейтингу британского политика ударила ситуация с мигрантами. В прошлом месяце Консервативная партия объявила о мерах по борьбе с кризисом, в частности, о размещении прибывающих на острова беженцев на барже Bibby Stokholm, которая была закрыта уже через несколько дней из-за угрозы вспышки легионеллеза.